FIRENZE – “Toscana Strade vuole diventare come la società autostradale per le strade regionali e quando sarà costituita ho già in mente i primi due interventi su cui concentrarci. Innanzitutto l’allargamento con terza corsia del tratto da Pontedera fino alla biforcazione verso Pisa e Livorno dove quando c’è traffico intenso si creano sempre le file più evidenti. Il terreno per farlo c’è quindi con gli uffici regionali cominceremo subito gli studi di fattibilità. E poi il tratto di allargamento di cui sento l’esigenza va dall’ingresso in coincidenza con il casello autostradale di Firenze Scandicci e l’uscita verso Lastra a Signa”. Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani.

“Questi due interventi – ha aggiunto Giani – saranno quelli su cui si concentrerà da subito la progettazione e saranno i primi che si materializzeranno. Poi sarà la società Autostrade a concretizzare un ingresso autonomo in autostrada a Firenze Scandicci”. Riguardo alla costituzione della società Toscana strade, Giani ha spiegato di essere “molto contento del parere della Corte dei Conti che in modo elegante sostanzialmente ha dato il via libera a Toscana strade dicendo che non ha competenza e che sta nell’autonomia legislativa delle Regioni. Quindi dai due pareri dell’Autorità garante della concorrenza e della Corte dei Conti io ho l’ok per procedere. Certo – ha aggiunto Giani – il controllo della Corte dei Conti sarà successivo su come impostiamo questa società e su come la gestiremo. Però io che avevo il timore di avere uno stop invece ho avuto il via libera”.