PISA – Tramontana o Mezzogiorno? Dopo le ultime due edizioni vinte dalla Parte di Tramontana, Mezzogiorno spera nella rivincita e affila le armi.

A Pisa il Gioco del Ponte si prepara a entrare nel vivo. Sabato 29 la sfida tra le 12 Magistrature in cui è divisa la città, 6 nella parte nord (Tramontana: Santa Maria, San Francesco, San Michele, Mattaccini, Calci, Satiri) e 6 nella parte sud (Mezzogiorno: Sant’Antonio, San Martino, San Marco, Leoni, Dragoni e Delfini).

Intanto sono concluse oggi le complesse operazioni di allestimento del carrello sul Ponte di Mezzo dove domani a partire dalle ore 19 si svolgerà la “disfida tra le parti”. Ogni Magistratura cercherà di diventare “padrona” del Ponte e conquistare la metà occupata dagli avversari, spingendo uno speciale carrello dal peso di sette tonnellate che scorre su cinquanta metri di rotaie. Le Magistrature si sfideranno in sei avvincenti duelli, cercando di costringere l’avversario a retrocedere. Nel 2023, riuscì a imporsi la Parte di Tramontana nello spareggio finale, bissando il successo del 2022, in quel caso raggiunto con il 4-2. Nel 2023 il combattimento più lungo tra i 6 fu quello che vide il San Marco imporsi sul San Francesco in quasi 16 minuti. In precedenza, prima dei due anni di sospensione a causa della pandemia, c’era stata una perfetta alternanza: nel 2019 e nel 2017 vinse Tramontana, nel 2018 e nel 2016 prevalse Mezzogiorno (in entrambi i casi allo spareggio).

Il Corteo Storico, noto anche come Mostra delle Armi, prenderà il via alle ore 19.00 con le due parti che percorreranno i quattro lungarni che costeggiano il tratto centrale del fiume Arno in senso antiorario tra il Ponte Solferino e quello della Fortezza. Saranno preceduti, alle 18.40, dal Corteo dei Giudici, che potrà disporre di una nuova sede per la vestizione (le palestre di via Bovio). Sfileranno oltre 750 figuranti con i prestigiosi costumi, in gran parte rinnovati prima dell’edizione 2022 grazie a importanti investimenti dell’amministrazione comunale, a piedi e a cavallo. Particolare attenzione proprio alla tutela dei 41 cavalli. Saranno adottate soluzioni tali da ridurre le situazioni di stress che precedono le sfide, a cominciare dalla chiamata a battaglia, e sono stati presi tutti gli accorgimenti in collaborazione con le guardie zoofile del Nucleo Operativo Guardia Rurale Ausiliaria. L’inizio dei combattimenti è previsto per le ore 21.00.