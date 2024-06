FIRENZE – Per sostenere il programma di autosufficienza nella produzione di medicinali emoderivati prodotti dal plasma raccolto con le donazioni dalla Regione sono stati assegnati 377 mila euro.

Il plasma è fondamentale per la produzione di farmaci salvavita come le immunoglobuline, l’albumina o i fattori della coagulazione, e l’aumento delle donazioni costituisce una garanzia di cura per tutti i pazienti. In Toscana il 2023 è stato un anno di ripresa dopo la pandemia. Sono state infatti superate le 206.000 donazioni, 45 per 1.000 residenti solo per la produzione di globuli rossi e 18 per 1.000 per il plasma: due obiettivi nazionali che la Regione è riuscita a raggiungere e, nel caso delle donazioni di sangue, a superare di cinque unità.

“Merito dei 116.000 donatori attivi – ha affermato l’assessore regionale Simone Bezzini – Nel 2024 le donazioni sono cresciute ancora del 10 per cento: anche per il plasma, dove le donazioni sono storicamente di meno. I numeri sono incoraggianti e voglio fare un appello specialmente ai più giovani: andate a donare. Se non ci avete ancora pensato, fatelo. E’ un gesto volontario e gratuito che può cambiare la vita non solo per chi riceve il sangue, ma anche per chi lo dona”.