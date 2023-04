BARGA – Anche Casa Pascoli aderisce alla seconda edizione delle Giornata nazionali delle Case dei personaggi illustri.

L’iniziativa, promossa in tutta Italia dall’Associazione nazionale Case della Memoria, sarà l’occasione per visitare la villa che ha accolto Giovanni Pascoli nei suoi ultimi anni di vita. La “bicocca di Caprona”, come veniva chiamata l’abitazione, aprirà le sue porte, con un biglietto d’ingresso ridotto che include anche la visita guidata, sabato 1 e domenica 2 aprile, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 18.

Per prenotazioni è possibile contattare il Museo al numero 0583.766147.

La casa, immersa in un paesaggio suggestivo, si trova a Castelvecchio Pascoli (via di Mezzo, 11): sviluppata su tre piani, ha ospitato fino al 1953 la sorella del poeta, Maria, che non apportò mai modifiche per conservare l’integrità dell’abitazione. Lo studio accoglie ancora le tre scrivanie sulle quali Pascoli alternava le sue attività di scrittura a seconda della materia, mentre al primo piano il ricco archivio contiene carte, foto, giornali e documenti: un viaggio nel tempo e nella vita, quotidiana e semplice, di uno dei più grandi poeti e letterati italiani.

Per eventuali ulteriori informazioni: www.fondazionepascoli.it; www.casedellamemoria.it.