FIRENZE – Sabato 12 e domenica 13 ottobre tornano le Giornate Fai d’autunno, uno dei più importanti e amati eventi dedicati al patrimonio culturale e paesaggistico del Paese, organizzato dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano.

Un’occasione per conoscere il patrimonio artistico e paesaggistico vicino a noi, grazie alle aperture di luoghi solitamente inaccessibili o poco valorizzati. Quest’anno sono 360 le città che hanno aderito.

A Firenze saranno quattro le aperture a cura della delegazione FAI di Firenze:

● Chiesa di Santa Maria di Candeli, oggi caserma Tassi (via dei Pilastri 56N), nel cuore di Firenze, nel quartiere Santa Croce;

● Oratorio di Gesù Pellegrino, detto dei Pretoni (via San Gallo 22) fondato nel 1313 dalla Congrega di Gesù Pellegrino accanto all’antico ospedale dedicato ai preti poveri e infermi, da cui deriva il nome “Pretoni”;

● Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare (via Reginaldo Giuliani 201), fondato nel 1853 a Torino e trasferito a Firenze nel 1931, con una lunga storia legata alla produzione di farmaci per le forze armate, inclusi i medicinali “orfani” e per emergenze sanitarie;

● Villa Schifanoia (via Boccaccio 121), sulla collina di Fiesole. Risale al Quattrocento ed è circondata da un rigoglioso giardino all’italiana su tre livelli.

Pisa, cappella Sant’AgataA Pisa sarà aperta al pubblico del Fai la chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno e la vicina cappella di Sant’Agata, da poco restaurata. La chiesa si affaccia sull’omonima piazza, in buona parte ricoperta dal verde, che si estende anche ai lati della navata. Sul retro della chiesa è posizionato un giardino recintato, al cui centro sorge la cappella di Sant’Agata, unica testimonianza di pregio rimasta di un antico complesso monastico andato distrutto durante la Seconda guerra mondiale.

In provincia di Siena il castello di Farnetella, nel comune di Sinalunga, per conoscere da vicino il gusto ottocentesco per il medioevo o la torre Campatelli a San Gimignano.

Ad Arezzo il programma propone un itinerario alla scoperta di Giorgio Vasari, compreso tra palazzo delle Logge, Teatro Vasariano e Fraternita dei Laici.

In provincia di Grosseto la visita è prevista a Gavorrano sulle tracce dell’antica miniera di pirite.

Mentre in provincia di Livorno la scoperta del castello di Rosignano Marittimo e dell’antico porto di Vada. Una passeggiata alla scoperta dei palazzi, chiese e scorci più suggestivi della parte più antica di Rosignano Marittimo, con tappe al Castello, alla Fattoria arcivescovile , alla chiesta di Sant’Ilario e a Palazzo Bombardieri, sede attuale del museo Civico Archeologico,

A Lucca a conoscere il lago della Gherardesca a Capannori, il convento di San Francesco a Borgo a Mozzano, palazzo Ghuinigi in città.

A Pistoia il palazzo Banchieri- Tolomei, la chiesa di Santa Maria degli Angeli e la Cappella del SS Crocifisso. Infine, la villa del Castellaccio nel Comune di Uzzano che ospitò nel 1895 il celebre compositore Giacomo Puccini dove scrisse alcune parti della Bohème.

