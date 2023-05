PIETRASANTA – Avanti con Stefano Alberto Giovannetti. Pietrasanta (Lucca) ha scelto di riconfermare il sindaco uscente, che rappresentava il centrodestra.

All’esito dello spoglio ha ottenuto il 55,94% (5.809 voti) contro il 44,06% di Lorenzo Borzonasca (4.575 voti). Anche in questo caso si è ripetuta una situazione simile a Massa, con la coalizione che si è spaccata al primo turno (FdI ha preso altre strade), per poi ritrovarsi al ballottaggio. “Sono felice di questo risultato – ha affermato Giovannetti – e per questo ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuto e votato, la presenza di tanta gente qui ad applaudire mi dà una carica ulteriore. Quando si va nelle urne non c’è nulla di scontato, perciò fino a quando non ci sono stati i conteggi delle schede la certezza del risultato non c’è. Ho davanti altri cinque anni per completare le cose che abbiamo iniziato e farne altre. Adesso come primo passo ci sarà da nominare il presidente del consiglio comunale e dare le deleghe agli assessori, ci sarà spazio anche per i giovani”.

Pronto a dar battaglia, questa dai banchi consiliari, Borzonasca: “Ci sarò a vigilare che tutto proceda nel migliore dei modi, ricoprendo al meglio il mio ruolo”.