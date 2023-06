MASSA – Ha vinto la pace a Massa. Quella tra il centrodestra, che ha ritrovato l’unità nel nome di Francesco Persiani. Il sindaco è stato riconfermato con il 54,36% delle preferenze. Al suo sfidante, il segratario Pd Enzo Romolo Ricci, il 45,64%.

“Ringrazio tutti coloro che ci hanno votato e hanno riconosciuto che possiamo continuare a lavorare bene per Massa – ha detto -. Sarò il sindaco di tutti. Onore al mio avversario che si è battuto bene ma sono felice che i cittadini abbiano riconosciuto che in questi 5 anni abbiamo lavorato per loro e questa è una grande soddisfazione”.

Festeggia anche la Lega, che insieme a Forza Italia lo ha sempre sostenuto, mentre FdI, prima delle tregua, aveva puntato sull’assessore Marco Guidi. “Vittoria. Il buongoverno della Lega e di Francesco Persiani ha premiato e i cittadini hanno scelto di riconfermare il nostro sindaco alla guida di Massa. Ora è il momento di festeggiare un risultato che ci riempie di orgoglio”, ha sottolineato Susanna Ceccardi.

Delusione per chi non è riuscito a ribaltare il risultato. “Abbiamo giocato una partita che sapevamo difficilissima, una partita che fino a pochi mesi fa non credevamo di riuscire a giocare. Abbiamo visto un entusiasmo che non si vedeva più da almeno cinque anni a Massa e questo mi ha permesso di portare avanti quello che credo possa essere utile per la città”, ha evidenziato Ricci. “Evidentemente la nostra proposta non è stata capita – ha quindi aggiunto – oppure i massesi hanno voluto consegnare di nuovo la città a Persiani. Se per la maggioranza dei massesi il sindaco Persiani ha lavorato bene, gli auguro le cose più belle”.