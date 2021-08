FIRENZE – L’apertura di un conto corrente per raccogliere fondi utili alla protesta dei lavoratori della Gkn di Campi Bisenzio (Firenze) contro la chiusura dello stabilimento è stata annunciata dal Collettivo di fabbrica su Fb.

«Abbiamo aperto un conto della cassa di resistenza dei lavoratori Gkn, con un Iban per eventuali versamenti-donazioni – si legge nel post -. L’abbiamo fatto in collaborazione con la Mag, cooperativa mutualistica finanziaria e autogestita de La Comunità delle Piagge, presso Banca Etica di Firenze. Perché, indipendentemente dall’opinione che ognuno di noi ha degli strumenti con cui lottare contro il grande capitale, ci è sembrato giusto versare questi soldi su un conto che siamo sicuri non ha nessun tipo di legame con il fondo finanziario che ci ha chiusi, né con altri strumenti della grande finanza». Le finalità della raccolta, spiegano, sono «strettamente legate alle finalità della lotta» e con il «crescere della cassa, valuteremo se ci saranno le condizioni e la chiarezza per procedere con forme di mutualismo operaio che ci permettano di avere ulteriore capacità di resistere nel tempo».