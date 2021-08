FIRENZE – Incontro con i lavoratori di Gkn a Campi Bisenzio per il Ministro del Lavoro Andrea Orlando che nella serata di ieri si è recato in azienda.

«Come ministero del Lavoro e come ministero dello Sviluppo economico agiamo in modo compatto e unitario e lavoriamo perché si possa contrastare un atteggiamento che non è solo inaccettabile nella forma ma anche nella sostanza – ha detto Orlando – Un tavolo nel quale ci si siede con la comunicazione di 422 licenziamenti come un fatto compiuto non è un tavolo, e a quel tavolo non ci si siede», ha aggiunto.

«Credo che per riprendere la strada del dialogo sia necessario rivedere questa decisione e poi insieme, affrontare le possibili strade per dare una prospettiva occupazionale ed industriale ad una realtà produttiva importante come questa» ha poi sottolineato il Ministro Orlando parlando dei licenziamenti a margine della Festa de l’Unità di Capraia e Limite.