FIRENZE – «In nessun modo il dl Delocalizzazioni attualmente in discussione può essere considerato una norma ‘salva Gkn’».A dirlo in un post su Facebook, il Collettivo di Fabbrica della Gkn di Campi Bisenzio.

«Di tutte le bozze che abbiamo visto – sostiene – nessuna contiene i meccanismi per salvare Gkn. Anzi, alcune delle versioni che abbiamo letto andrebbero chiamate norme ‘chiudi Gkn’. Imporrebbero per legge esattamente l’approdo finale auspicato da Melrose: la chiusura del sito produttivo mitigata da qualche ammortizzatore». Secondo i lavoratori di Gkn «non è contrastabile una delocalizzazione senza lo sforzo di individuare criteri oggettivi da cui discendano due facoltà in mano allo Stato: l’annullamento dei licenziamenti e la podestà di definire la continuità produttiva dello stabilimento attraverso meccanismi che distacchino la libertà dell’impresa di andarsene dall’esistenza fisica dello stabilimento produttivo».