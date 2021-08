Dove è obbligatorio il green pass

Nel dettaglio il green pass sarà obbligatorio per accedere in bar, ristoranti o qualsiasi altro esercizio pubblico dove si consumi, al chiuso, ma seduti al tavolo. Servirà anche per accedere ai musei, nei luoghi di cultura e alle mostre e per una serie di attività sportive, anche queste limitatamente al chiuso: piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere (anche quelli all’interno di strutture ricettive). Ma anche all’aperto, per alcune attività, sarà obbligatoria la certificazione verde: concerti, spettacoli, eventi, competizioni sportive (con una capienza aumentata di stadi e teatri). E pure per sagre e fiere, convegni e congressi. Green Pass anche per centri termali, parchi tematici e di divertimento, sale gioco e scommesse, bingo e casinò, centri culturali e ricreativi al chiuso.

Quando non serve la certficazione verde

Non sarà necessario esibire il green pass quando si mangia nei locali all’aperto o per una consumazione veloce al bancone; non sarà richiesto per soggiornare in alberghi o in strutture ricettive e non servirà per gli ospiti delle strutture che vogliono recarsi nelle sale interne di bar e ristoranti. Niente certificato per le piscine all’aperto e per fare sport nei centri con spazi esterni. Il Green Pass non sarà richiesto nei centri educativi per l’infanzia o nei centri estivi per i ragazzi e nemmeno per accedere in chiesa o altri luogo di culto.

Come ottenere il green pass

E’ possibile ottenere il certificato collegandosi al sito www.dgc.gov.it e auteticandosi con le credenziali SPID o CIE.

Con Tessera Sanitaria o documento di identitàSe non si possiede un’identità digitale, è possibile usare la tessera sanitaria inserendo sempre sul sito Se non si possiede un’identità digitale, è possibile usare la tessera sanitaria inserendo sempre sul sito www.dgc.gov.it le ultime 8 cifre del numero identificativo della tessera sanitaria, la data di scadenza della stessa, uno dei codici univoci ricevuti con: il tampone molecolare (CUN), il tampone antigenico rapido (NRFE), il certificato di guarigione (NUCG). In alternativa a questi codici, è possibile inserire il codice autorizzativo (AUTHCODE) ricevuto via e-mail o SMS ai recapiti comunicati in sede di prestazione sanitaria. Se non si possiede la Tessera Sanitaria, in quanto non iscritto al SSN, è necessario inserire: il tipo e numero di documento fornito in sede di esecuzione del tampone o di emissione del certificato di guarigione; la data di scadenza della stessa; uno dei codici univoci ricevuti con: il tampone molecolare (CUN); il tampone antigenico rapido (NRFE); il certificato di guarigione (NUCG). In alternativa a questi codici, è possibile inserire il codice autorizzativo (AUTHCODE) ricevuto via e-mail o SMS ai recapiti comunicati in sede di prestazione sanitaria. Tramite App Immuni