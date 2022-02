FIRENZE – Per i profughi ucraini si potrebbero spalancare le porte degli alberghi sanitari. La soluzione è stata proposta dal presidente regionale Eugenio Giani.

https://www.agenziaimpress.it/guerra-in-ucraina-giani-prepariamoci-allaccoglienza-dei-profughi-a-grosseto-le-prime-donne-e-bambini/

Questo pomeriggio ha partecipato ha partecipato alla riunione che si è svolta nella sede della prefettura di Firenze. Presenti, tra gli altri, il prefetto Valerio Valenti, il sindaco di Firenze, Dario Nardella, e quello di Prato e presidente di Anci Toscana, Matteo Biffoni.

“Li abbiamo già utilizzati – ha affermato Giani – la scorsa estate per sistemarvi provvisoriamente i profughi afgani. Attendiamo adesso le linee di indirizzo nazionali che verranno emanate attraverso un apposito Decreto legge che il Governo approverà a breve e che si trasformerà in Dpcm, ovvero in linee esecutive. Appena avremo, tra oggi e domani, le linee normative adatteremo gli alberghi sanitari alle nuove esigenze. Non sappiamo come arriveranno. In molti lo faranno con mezzi propri e di fortuna. Si tratterà quindi di avere la capacità di essere molto flessibili, di individuarli e di potergli accogliere al meglio”.