FIRENZE – Si intitola ‘Baci rubati / Covid 19’ la mostra di Omar Galliani in programma dal 6 maggio al 2 luglio alla Tornabuoni Arte di Firenze.

La mostra

L’esposizione propone 60 disegni con l’obiettivo di esorcizzare il tempo sospeso dei giorni del lockdown. Le opere, spiega Galliani, vanno a comporre un affresco «realizzato tra il mese di marzo e giugno 2020 quando il lockdown ci ha distanziati, in affannoso silenzio ho cercato queste immagini sugli schermi di casa, registrando con un fermo immagine le tessere di questo grande mosaico disegnato a matita su tela. Sono i frammenti di una quotidianità orfana delle labbra e del respiro, di carezze non date o ricevute, di un’oscurità latente che si è imposta nella nostra quotidianità in un silenzioso drammatico crescendo».