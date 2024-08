BAGNO VIGNONI – Una passeggiata letteraria nel nome della rivoluzione gentile alla scoperta degli Horti Leonini e del giardino contemporaneo.

È quella in programma domenica 8 settembre, con partenza alle 9.30 da San Quirico d’Orcia (piazza della Libertà, ingresso Horti Leonini), che vedrà come protagonisti Francesco Mati, docente per l’Accademia Italiana del Giardino, e Mariella Zoppi, architetto e professore emerito di Architettura del paesaggio all’Università degli Studi di Firenze. Con loro la guida ambientale Valentina Pierguidi. L’iniziativa rientra nel programma della quindicesima edizione de “I Colori del Libro” (7 e 8 settembre), rassegna voluta dal Comune di San Quirico d’Orcia con il coordinamento del portale toscanalibri.it, il patrocinio di Regione Toscana e Associazione Vie Francigene con la collaborazione di Librorcia e Albergo Posta Marcucci. Partecipazione gratuita su prenotazione (+39 379.1789747 – redazione@toscanalibri.it).

Iscriviti al nuovo canale WhatsApp di agenziaimpress.it

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato sui fatti della Toscana

Iscriviti al nostro canale e invita anche i tuoi amici a farlo!

Il giardino è lo specchio delle civiltà: scenario privilegiato della vita di donne e di uomini, dei grandi personaggi come delle più umili comparse. Tracciarne la storia è un viaggio nel tempo e nello spazio alla ricerca dell’ideale di bellezza che ha plasmato le sue forme nei secoli. Questa passeggiata è un invito a riscoprire la bellezza costruita dall’uomo. Ecco la rivoluzione gentile: combattere la routine e ritornare padroni del proprio tempo per operare la connessione più importante, quella con noi stessi e con la natura che ci circonda. La partenza non può che essere dagli Horti Leonini, realizzati intorno al 1580 da Diomede Leoni: un immenso giardino all’italiana incastonato fra le mura medievale e la piazza. Il parco del Giardino si divide in due parti: la bassa e la alta. La parte alta costituisce il così detto bosco all’inglese, con imponenti lecci. Dal piano basso, invece, seguendo il viale dei lecci che costeggia il muro lungo via Diomede Leoni, si raggiungerà il Giardino delle Rose. E tra strade bianche e sentieri, passando dal borgo medievale di Vignoni, la passeggiata si concluderà nel Giardino di piazza del Moretto a Bagno Vignoni. Un’occasione per conversare di scelte botaniche, abbinamenti di piante, cure e nutrienti e piante spontanee che possano essere utilizzate nei giardini contemporanei.

Info – Livello di difficoltà per tutti, tempo di percorrenza 3 ore. Si consiglia abbigliamento comodo e scarpe idonee