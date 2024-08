FIRENZE – L’invito è a “rispettare e a far rispettare le regole basilari del whalewatching e ricorda ai Comuni” elbani “che la Carta del Santuario dei mammiferi marini Pelagos che hanno recentemente sottoscritto” contiene un ‘Codice di condotta per l’osservazione dei cetacei nel Mediterraneo'”.

Precisazioni arrivate da Legambiente Arcipelago toscano dopo che sul web sono comparsi alcuni video di avvistamenti di balenottere all’isola d’Elba.

Per l’associazione “occorre che gli enti preposti, a cominciare dal Segretariato del Santuario, facciano rispettare le regole, soprattutto a chi ha trasformato l’avvistamento dei cetacei in un business, che è legittimo e anche in qualche maniera da incentivare, ma che deve rimanere nell’ambito dell’ecoturismo e del rispetto assoluto delle regole e degli animali e non trasformarsi in una specie di disordinato e pericoloso safari fotografico che mette a rischio e disturba i giganti dei mari”.

