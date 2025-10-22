Tempo lettura: < 1 minuto

ARCIDOSSO – Si compatta il fronte contro il progetto di un parco eolico nell’area dell’Abbandonato, situata sulle colline che guardano la pianura maremmana dall’Amiata.

L’intervento, ritenuto incompatibile con il Piano Integrato Territoriale (PIT) della Regione Toscana, che tutela il paesaggio, presenta inoltre violazioni di vincoli idrogeologici legati alla viabilità e agli interventi propedeutici ai cantieri. Questi lavori, che comprendono l’installazione di sette pale eoliche, metterebbero a rischio un territorio già altamente vulnerabile alle frane.

I comuni grossetani di Arcidosso, Cinigiano, Civitella Paganico, Campagnatico e Roccalbegna si sono uniti in una posizione unanime di respingimento “senza se e senza ma” del progetto, giudicato scellerato e realizzato senza adeguate valutazioni oggettive del contesto territoriale.

Il sindaco di Arcidosso, Jacopo Marini, ha dichiarato: “Non siamo mai stati contrari alle energie rinnovabili. Il territorio geotermico di cui facciamo parte contribuisce già per il 40% al fabbisogno energetico regionale, destinato a salire al 50% grazie agli accordi con la Regione Toscana. L’Amiata grossetana ospita tre centrali da 100 MW complessivi. Chiedere ulteriori ‘sforzi’ al nostro territorio non è sostenibile. Sono certo che tutto l’ente locale difenderà questa posizione per evitare che il progetto apra la porta ad altre installazioni simili nella provincia. Il presidente Giani ci ha garantito il sostegno della Regione, che parteciperà alla Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) nazionale”.

Per domani, 23 ottobre, il Comune di Arcidosso ha programmato l’invio di un parere negativo sia al Ministero della Transizione Ecologica (MASE) sia alla Regione Toscana, a conferma della contrarietà a un’opera che rischia di compromettere un patrimonio paesaggistico e ambientale di grande valore.

