FIRENZE – Per la riqualificazione dello stadio Franchi di Firenze un aiuto può arrivare da Venezia. Il governo ha sbloccato i fondi per il Bosco dello sport.

Il maxiprogetto per un’area a verde e impianti sportivi nei pressi dell’aeroporto ha avuto l’ok dei ministeri dell’Interno, dell’Economia e degli Affari europei, con l’assegnazione alla città veneta di 93,5 milioni di euro. Intervento che non è passato inosservato al presidente della Toscana, Eugenio Giani: “Se il governo ha provveduto a dare ciò che non dava il Pnrr per Venezia, lo può fare per Firenze, ed è quello che adesso diventa un’aspettativa legittima”.

Ad aprile i impianti erano stati esclusi dai fondi del Pnrr. “Saremmo di fronte a una gravissima e inaudita discriminazione politica”, ha affermato l’assessore Cosimo Guccione, nel caso lo stesso trattamento non venga riservato al capoluogo toscano.