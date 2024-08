ABBADIA SAN SALVATORE – Una risposta su un eventuale Giani bis può attendere. Elly Schlein, in visita per un incontro con la cittadinanza ad Abbadia San Salvatore (Siena), definisce “prematura la situazione”.

Prima ci sono altre partite elettorali da giocare, come Emilia, Liguria e Assisi. Semmai l’attenzione del segretario Dem è per il contrasto alla legge sull’autonomia differenziata, che a suo dire, sarebbe un colpo tremendo per le aree interne. Quei territori che secondo Schlein vanno difesi, incrementando i servizi ed evitando lo spopolamento.

Iscriviti al nuovo canale WhatsApp di Agenziaimpress https://whatsapp.com/channel/0029VaCrCSY1SWt7Q1XU3Z0A

Per continuare a rimanere sempre aggiornato sui fatti della Toscana iscriviti al nostro canale e invita anche i tuoi amici a farlo!