POGGIBONSI – Dopo la sospensione per agevolare il traffico durante l’esodo estivo, riprendono sul raccordo autostradale Siena-Firenze i lavori di manutenzione programmata previsti dal piano di riqualificazione dell’infrastruttura.

In particolare, da lunedì prossimo 2 settembre saranno eseguiti gli interventi di ripristino della pavimentazione sulla carreggiata in direzione Siena in un tratto compreso tra gli svincoli di Poggibonsi Sud e Colle Val d’Elsa Nord.

Il transito in corrispondenza del cantiere sarà regolato a doppio senso di marcia in carreggiata opposta fino al completamento di questa fase, previsto entro venerdì 6 settembre.

Nello stesso tratto si svolgeranno contestualmente anche i lavori di risanamento dei sovrappassi. Per consentire gli interventi, l’arteria sarà chiusa al traffico in entrambe le direzioni esclusivamente in orario notturno dalle 21:30 alle 6:00.

Il traffico in direzione Firenze sarà deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Colle Val d’Elsa Nord e rientro a Poggibonsi Sud. Viceversa, il traffico in direzione Siena sarà deviato con uscita a Poggibonsi Sud e rientro a Colle Val d’Elsa Nord.