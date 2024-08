FIRENZE – Dai turisti extra Ue potrebbero arrivare 15 milioni derivanti dal pagamento del ticket sanitario per l’accesso negli ospedali.

La stima fatta dal governatore Eugenio Giani: “L’anno scorso sono stati certificati per più di un giorno presenti al pronto soccorso 18mila stranieri in Toscana. Ecco, un dato di questo genere ci fa capire che la misura fosse opportuna e giustamente non ha creato nessuna resistenza perché stava nelle logiche della reciprocità con cui viene trattato un italiano se a New York ha bisogno del pronto soccorso”.

