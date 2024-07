SAN QUIRICO D’ORCIA – Non esiste esperienza più emozionante che ascoltare la grande musica in un territorio di straordinaria bellezza come la Val d’Orcia. Dal 7 al 29 agosto torna a San Quirico d’Orcia (Siena) l’appuntamento con Paesaggi Musicali Toscani, il Festival internazionale di musica classica organizzato da Fondazione Paesaggi Musicali Toscani costituita dal Comune di San Quirico d’Orcia e dall’Associazione Musica Insieme e diretto dai musicisti Ariana Kim e Steven Slade.

Il Festival celebra la sua undicesima edizione con tre concerti in anteprima a Rocca d’Orcia, alla Tenuta Sanoner e a Bagno Vignoni. In particolare, Il 7 agosto, ore 18.00 nella Chiesa di San Simeone, Rocca d’Orcia il Quartetto Ariel con Alexandra Kazovsky e Gershon Gerchikov violini Jan Grüning viola Amit Even-Tov violoncello su musiche di Hugo Wolf, Gabriel Faure e Maurice Ravel. Il 13 agosto, alle ore 18 nella Tenuta Sanoner a Bagno Vignoni Concerto in anteprima in collaborazione con l’Accademia Musicale Chigiana con Salvatore Accardo e Laura Gorna ai violini, Francesco Fiore e Francesca Senatore alle viole e Cecilia Radic e Matteo Fabi ai violoncelli su musiche di Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1840-1893) Quartetto op 11 no.1 in re maggiore e Sestetto in re minore “Souvenir de Florence”. Infine, il 18 agosto, ore 18 ultima anteprima nel Giardino di Bagno Vignoni con il concerto dell’Orchestra Milano Classica diretta da Richard Haglund.

“Paesaggi Musicali Toscani si è affermata come una tra le principali rassegne di classica della nostra regione con ospiti internazionali tra i più affermati – sottolinea il Sindaco Marco Bartoli. – Una formula, quella del festival, che coniuga la bellezza di paesaggi unici al mondo con un’offerta culturale di altissimo livello. Una formula che sia i residenti che i moltissimi turisti che in questa stagione frequentano i nostri luoghi, dimostrano negli anni di apprezzare sempre più”.

“Il festival – sottolinea Anna Rita Casini, presidente della Fondazione Paesaggi Musicali Toscani – vedrà impegnati alcuni grandi artisti di fama internazionale che si esibiranno negli angoli più belli di San Quirico e della Val d’Orcia. Ci saranno concerti tenuti da musicisti che hanno calcato i più illustri teatri concertistici del mondo e registrato per le etichette discografiche più importanti per decenni, così come da giovani interpreti recenti vincitori di competizioni internazionali. Il festival di quest’anno ospiterà musicisti provenienti da Italia, Inghilterra, Stati Uniti, Germania, Belgio, Francia, Finlandia, Israele, Russia, Argentina e Svizzera”.

L’apertura del festival, nel Giardino Nilde Iotti di San Quirico d’Orcia, sarà affidata al Quartetto di Cremona (19 agosto ore 21.15), un ritorno straordinario per un gruppo tanto amato dal nostro pubblico. La rassegna musicale proseguirà con un recital pianistico di Leonora Armellini (20 agosto ore 21.15), un concerto di Marcello Scandelli (26 agosto ore 21.15) nella splendida cornice della Chiesa Collegiata, una straordinaria esibizione della violinista Ariana Kim accompagnata da Shane Shanahan e Roger Moseley (24 agosto ore 21.15). Un momento di grande originalità sarà quello che vedrà impegnata l’Orchestra da Camera Milano Classica con il violoncellista finlandese Martti Rousi in un programma di opere scandinave (21 agosto ore 21.15). Come ogni anno, il concerto all’alba presso la chiesa di Vitaleta (23 agosto ore 6) rappresenterà un appuntamento di particolare suggestione paesaggistica e musicale, con l’ensemble di ottoni della Gomalan Brass. E poi il duo francese di violoncello e pianoforte Camille Thomas e Julien Brocal (22 agosto ore 21.15); il concerto tradizionale seguito da cena a Vignoni con Ariana e Danny Kim (27 agosto ore 19); e il concerto a Pienza, nel cortile rinascimentale di Palazzo Piccolomini con l’ensemble di musica antica Concerto Scirocco (25 agosto ore 21.15). Infine, la violinista americana Stephanie Zyzak si esibirà con la pianista italiana Irene Veneziano (28 agosto ore 21.15). A Todd Crow, Eleonora Matsuno, Cosimo Carovani e Mirko Landoni è affidato il concerto di chiusura di questa straordinaria edizione 2024 (29 agosto ore 21.15). Nel corso del festival saranno eseguite musiche di Bach, Brahms, Mozart, Beethoven, Chopin, Schumann, Bartok e Verdi.

Info ingresso e biglietti: Intero euro 15 – Ridotto euro 10. Ad eccezione di Anteprima di Salvatore Accardo & Friends comprensiva di apericena: euro 40. Concerto del 19 agosto euro 18 – Ridotto euro 13, Concerto a Vignoni di martedì 27 agosto (che include la cena) euro 30. Abbonamenti: Intero euro 100 – Ridotto euro 90. L’abbonamento dà diritto all’ingresso con posto riservato ai concerti, salvo quelli di anteprima del 7 e del 13 agosto, fino a 10 minuti dall’inizio del concerto. Il prezzo ridotto di concerti e abbonamento è destinato ai residenti.

Informazioni: UFFICIO TURISTICO Via Dante Alighieri, 33 – 53027 San Quirico d’Orcia, SI – Italia

tel. +39 0577 899728. Aperto tutti i giorni 10.30-13.00 e 15.30-18.00.

