PIETRASANTA (LU) – Pietrasanta renderà omaggio a Giacomo Puccini, per unirsi alle celebrazioni nazionali e internazionali in corso nel centenario della sua morte.

Da giovedì 1° agosto al 30 settembre, fra le 17 e le 21, nel centro storico della “Piccola Atene” della Versilia, risuoneranno le arie pucciniane più famose, da “Nessun dorma” a “E lucevan le stelle”, ma anche “Un bel di vedremo”, “Che gelida manina!”, “Vissi d’arte, vissi d’amore” e molte altre, trasmesse in filodiffusione lungo le vie Mazzini e Garibaldi e in piazza Duomo.

“Un tributo e un ricordo doverosi, per un Maestro compositore che ha scritto alcune fra le pagine più emozionanti e coinvolgenti della storia dell’opera lirica – così il sindaco Alberto Stefano Giovannetti, che ha anche la delega a cultura e turismo – ma anche un messaggio universale e sempre attuale di bellezza, come solo l’arte, in ogni sua forma, è in grado di trasmettere, che vogliamo offrire a tutti i nostri ospiti, nel segno di un’eccellenza toscana”.

Ventidue, in totale, i brani che si susseguiranno nella “playlist” pucciniana selezionata dal Comune, tratti dalle opere La Bohème, Madama Butterfly, Turandot e Tosca.