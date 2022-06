PISA – Prosegue il Pisa Scotto Festival con la seconda delle serate dedicate alle degustazioni delle eccellenze pisane grazie al lavoro svolto da “I Pisani più Schietti”, la manifestazione ormai più che ventennale organizzata dalla delegazione storica FISAR di Pisa (Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori) per la promozione del vino del territorio.

Una serata riservata a massimo 100 partecipanti e coordinata dalla giornalista Elisa Bani. Anche stavolta sono ben sei i vini portati all’attenzione degli ospiti che verranno guidati in un percorso di degustazione da Dario Pantani, sommelier Fisar. I vini scelti sono tutti appartenenti al genere dei rosati. Oggi in grado di conquistare sempre più le scene enologiche italiane e internazionali, i rosati si stanno affermando anche in Toscana come vini di grande qualità e capaci di una vasta gamma di proposte da venire incontro al gusto di un amplissima fetta di pubblico. Le eccellenze proposte provengono da tutte da aziende del territorio: Fattoria Uccelliera di Crespina, Villa Saletta di Palaia, Le Palaie di Peccioli, Tenuta La Macchia di Montescudaio, La Spinetta Casanova e l’Azienda Agricola Gimonda entrambe di Terricciola.

L’ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati. Si raccomanda la prenotazione. I posti rimasti liberi dieci minuti prima dell’inizio dell’evento verranno riassegnati. L’ingresso agli eventi sarà consentito anche senza prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Info e prenotazioni: www.teatrodipisa.pi.it

Il “Pisa Scotto Festival” è la rassegna di eventi dal vivo, voluta dal Comune di Pisa e dalla Fondazione Teatro di Pisa e realizzata da Artitaly: giunta quest’anno alla sua seconda edizione. Il format è quello del “salotto culturale”: un ricco programma di eventi, tutti gratuiti, che spaziano dalla cultura allo spettacolo, dall’attualità alla politica, dalla salute all’estetica, dall’alimentazione allo sport, con particolare attenzione riservata ai bambini.