FIRENZE – Una prova generale in vista di una sempre più probabile candidatura alla segreteria del Pd. Dario Nardella ha iniziato a tessere il progetto politico verso il congresso Dem.

Potrebbe essere svelato nella convention “Idea Pd, una nuova comunità democratica”, in programma a Roma il 27 novembre. “Avete voglia di partecipare, di confrontarvi, di portare idee nuove e forti? Questa è l’occasione – ha scritto su Twitter il sindaco di Firenze -. Ci vediamo a Roma, tutti insieme”.

Per il momento, le uniche candidature ufficiali sono quelle del sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, e dell’ex ministro Paola De Micheli. Nessuno dei due dovrebbe però sembra favorito per succedere a Enrico Letta, mentre i nomi più accreditati sono quelli dello stesso Nardella, del presidente dell’Emilia Romagnia, Stefano Bonaccini, e dalla sua vice, Elly Schlein. La data indicata per le primarie è il 12 marzo 2023.