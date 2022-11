FIRENZE – Matteo Biffoni non ha dubbi: la maggioranza regionale può contare su basi solide per guardare avanti.

“ Credo che si siano le condizioni in Regione Toscana e in vari Comuni per poter far sì che questa alleanza che governa Regione e tanti Comuni, prosegua in maniera costruttiva – ha affermato il sindaco di Prato -, ci deve essere la volontà da entrambe le parti di trovare un punto di incontro”.

Per il presidente di Anci Toscana la distanza registrata nell’ultime settimane non rappresenta un ostacolo a una proficua convivenza. Sempre a patto che ci sia la volontà comune di fare un passo ulteriore. “Cere fibrillazioni n politica capitano, la politica serve a governarle, bisogna fare lo sforzo del confronto, credo valga per Bagno a Ripoli e per la Regione e per tutti gli altri luoghi – ha aggiunto Biffoni -. Quando tra alleati ci sono punti di tensione, tocca alla politica smontarli, mettersi a sedere, qualche volta litigare, poi provare a costruire l’obiettivo comune da raggiungere”.