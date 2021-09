SIENA – Un incontro con il candidato alle elezioni suppletive Enrico Letta. I sindacati di Siena (Cisl, Cgil e Uil) hanno portato all’attenzione del segretario del Pd la difficile situazione della sanità territoriale (Asl e ospedale Le Scotte) che è in stato di agitazione come spiega Riccardo Pucci, segretario generale di Fp Cisl di Siena.

Leggi Sanità toscana in crisi, i sindacati proclamano lo stato di agitazione

Leggi Sanità senese in difficoltà, Cisl Fp chiede risposte e avverte: «Ci batteremo ogni giorno per riportare l’ospedale ai livelli che merita»

In particolare con i vertici dell’ospedale senese, ci sarebbe «assenza totale di relazioni sindacali» e nessun incontro da settimane con il dg Barretta. In merito allo stato di agitazione, poi, Pucci precisa: «saremo inflessibile per il rispetto delle norme contrattuali».