FIRENZE – Da oggi i tassisti di 14 città italiane, tra cui Firenze, daranno un’offerta per applicare dei banner sui lunotti posteriori dei taxi, con la scritta ‘Peace, no war’.

Il contributo verrà impiegato per comprare beni di prima necessità in favore dei profughi dell’Ucraina. “Vogliamo dire così il nostro NO contro ogni guerra – spiega Marco Salciccia, presidente dell’associazione di volontariato ‘Tutti Taxi per Amore OdV’, che promuove l’iniziativa -. Nel mondo 9 vittime su dieci sono civili, donne, uomini, bambini innocenti, come ricordava Gino Strada. Non ci sono guerre giuste, le guerre sono crimini contro l’umanità”.