SIENA – Il piano regolatore di Siena, approvato in sede locale nel 1956, ha rappresentato un momento di svolta sia nella storia della città sia nella storia urbanistica italiana.

A settant’anni di distanza, quanti senesi ne sono consapevoli? E, allargando lo sguardo, cosa significa, oggi, fare architettura, modellare la città, generare valore con gli innumerevoli beni che vi sono collocati, congiungere organicamente e autenticamente centro e periferia?

“Le città (visibili). Architettura, arte e spazio” è il titolo dell’appuntamento del 20 febbraio con I Venerdì di Siena (ore 17.30, Sala delle Lupe di Palazzo Pubblico), iniziativa del Comune di Siena a cura di toscanalibri.it per la direzione artistica di Francesco Ricci e la collaborazione di Massimiliano Bellavista.

Intervengono Carlo Blasi (architetto, Università di Bari), Stefano Maggi (storico, Università di Siena). Modera Roberto Barbetti (dirigente della Direzione Cultura Turismo del Comune di Siena)

