SIENA – Le scuole domani saranno aperte. Il sindaco di Siena, Luigi De Mossi, ha confermato la decisione già presa due giorni fa, nonostante ieri in alcuni istituti superiori (di pertinenza della Provincia) ci siano state delle evacuazioni dovute alle scotte di terremoto.

“In ogni caso assieme alla protezione civile del Comune, così come il comitato di sicurezza – ha affermato il primo cittadino – stiamo monitorando costantemente lo sciame sismico che è ancora presente e per il quale non è possibile fare alcuna previsione se pure al momento non si manifesti in forma grave. Credo sia fondamentale non abbassare la guardia pur cercando di tornare alla normalità. Dobbiamo agire con prudenza e buon senso”.

Una quotidianità che questa mattina ha trovato espresso nel ritorno nelle loro abitazioni delle 13 persone evacuate da via Ciacci, nella zona di San Prospero. “Siamo soddisfatti – ha evidenziato De Mossi, presente nel momento del rientro – di come questa vicenda si sia chiusa presto e bene, capiamo la drammaticità di dover lasciare le proprie case, ma grazie a una grande sinergia i disagi sono stati limitati e le famiglie possono rientrare a casa”.