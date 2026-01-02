SIENA – Il consiglio di amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena ha convocato l’assemblea straordinaria per il 4 febbraio 2026.
Tra i punti all’ordine del giorno le modifiche allo statuto, tra cui la facoltà del consiglio di amministrazione uscente di presentare una propria lista di candidati per il rinnovo dell’organo; la rieleggibilità degli amministratori e conseguente abrogazione dell’articolo 20 comma 3 dello statuto che prevede la non applicabilità all’amministratore delegato del limite massimo di mandati previsto dall’articolo 15 comma 1 oggetto di abrogazione; la riduzione alla quota minima di legge della percentuale degli utili da destinare a riserva legale e all’eliminazione della riserva statutaria.
La banca spiega che l’efficacia delle proposte di modifica statutaria contenute nell’ordine del giorno è “subordinata – oltre che al voto favorevole da parte dei soci – anche all’approvazione da parte della Banca Centrale Europea”