CHIANCIANO TERME (SI) – Il progetto del Comune di Chianciano Terme “P.A.R.CO ACQUA SANTA”, Progetto Attivo di Rigenerazione Commerciale nel Parco Acqua Santa, presentato nell’ambito del bando regionale per la rigenerazione commerciale e promosso dalla Regione Toscana attraverso Sviluppo Toscana, riceverà un contributo a fondo perduto di 12.000 euro su un investimento totale di 20.000 euro.

Il bando mira a rivitalizzare aree urbane particolarmente fragili, soggette a rarefazione o desertificazione commerciale e spopolamento, attraverso la creazione di nuovi percorsi di sviluppo, con premialità per i Comuni della cosiddetta Toscana diffusa.

Il progetto elaborato e presentato dall’Amministrazione comunale, e sostenuto anche dalle associazioni di categoria, si concentra sulla rivitalizzazione dell’area commerciale all’interno del Parco Acqua Santa, uno spazio simbolo delle cure termali locali e si pone l’obiettivo di avviare iniziative di rivitalizzazione della suddetta area per favorire il riutilizzo temporaneo di alcuni degli immobili presenti – e al momento non utilizzati perché chiusi – al fine di favorire l’insediamento di nuove attività che potranno consentire di ottenere, in termini di risultato, un ritorno al passaggio dei turisti, dei visitatori, dei residenti e un’area viva, attraente ed attiva con una conseguente “promozione” sia del Parco stesso che dell’intero territorio.

Le azioni da intraprendere prevedono il ripristino di alcuni dei locali sfitti con manutenzione ordinaria, eliminazione del degrado e miglioramento dell’area, una festa di inaugurazione, “open day” accompagnati da una presentazione delle nuove attività, mostre, degustazioni o passeggiate commerciali nei nuovi spazi con focus sui negozi rinnovati, ma anche organizzazione di blog tour ed educational del settore termale che possano valorizzare il Parco e le sue eccellenze, con ricadute economiche, sociali e culturali.

Il progetto avrà una durata di 12 mesi, con conclusione il 31 dicembre 2026. “Questo, un riconoscimento che conferma l’impegno del nostro Comune nella volontà di rigenerare spazi simbolo come il Parco Acqua Santa – sottolinea Alessandra Chiezzi, assessora alle attività produttive – Un contributo regionale che permetterà di rivitalizzare un’area fortemente rappresentativa della tradizione termale locale.

È un passo importante non da un punto di vista finanziario ma di obiettivo per contrastare lo spopolamento e rafforzare il senso di comunità, l’inclusione e l’aggregazione sociale attraverso iniziative commerciali e culturali. Grazie al supporto della Regione Toscana, potremo ridare vita a quest’area storica, creando opportunità per residenti e visitatori”.

Il Comune di Chianciano Terme ha già deliberato la perimetrazione dell’area di intervento e mappato i fondi sfitti, di proprietà comunale a seguito dell’acquisto del Parco Acqua Santa nel giugno 2025.

