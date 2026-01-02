Tempo lettura: < 1 minuto

SOVICILLE (SI) – Il Consiglio Comunale di Sovicille ha approvato l’adesione al Coordinamento nazionale “Per una transizione energetica rispettosa dei territori e dei cittadini”, l’iniziativa che riunisce centinaia di primi cittadini di tutta Italia per affrontare in modo condiviso e responsabile le sfide legate alla transizione energetica.

Il Coordinamento, nato per promuovere un dialogo costruttivo con le istituzioni nazionali, ha già preso contatti con i promotori comuni di tutte le Regioni italiane. Sono in programma diverse iniziative, tra cui la richiesta di un incontro con il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, al fine di evidenziare una serie di criticità emerse nell’evoluzione della normativa vigente e di portare all’attenzione il punto di vista degli enti locali, spesso poco considerato nei processi decisionali.

“La transizione energetica è un processo che l’Amministrazione Comunale di Sovicille condivide pienamente, ma che deve essere sviluppato in stretto concerto con la transizione ecologica. È essenziale tenere in massima considerazione le zone di alto valore paesaggistico, ambientale, culturale, storico, agricolo e turistico presenti sul nostro territorio, garantendo sempre la partecipazione e il coinvolgimento attivo delle comunità locali” ha detto il Sindaco Giuseppe Gugliotti.

Come ribadito dal Consiglio comunale il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile deve derivare da atti di responsabilità condivisa delle comunità territoriali e non da imposizioni calate dall’alto, che rischiano di generare conflitti e speculazioni a danno del paesaggio e delle vocazioni dei luoghi.

