FIRENZE – In Toscana, sei donne su dieci che lavorano negli ospedali e presidi sanitari subiscono ogni anno aggressioni fisiche o verbali.

A lanciare l’allarme è Lucia Toscani, coordinatrice della Commissione Pari Opportunità dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Firenze, che sottolinea come questo fenomeno sia in crescita e rappresenti un vero emergenza in vista della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, in programma domani.

«Il fenomeno delle aggressioni al personale sanitario femminile è in costante e preoccupante crescita: anche nel 2025 il 60% delle donne toscane che lavorano in sanità, tra medici e infermiere, ha denunciato di aver subito atti di violenza», spiega Toscani. «È chiaro che c’è ancora molto lavoro da fare per risolvere una situazione che resta allarmante».

Le aggressioni si concentrano soprattutto nei Pronto Soccorso e nei reparti psichiatrici, ambienti in cui forte è la componente emotiva legata a situazioni di paura e sofferenza. «Le dinamiche che si creano in questi spazi tendono ad essere più tese, così come le reazioni, fisiche e verbali», rimarca la coordinatrice.

Per contrastare questo clima, la priorità è rafforzare la formazione del personale sanitario. «È necessario che medici e infermiere sappiano riconoscere in anticipo un comportamento potenzialmente a rischio, per poterlo gestire con maggiore efficacia. Il linguaggio del personale deve essere empatico, pacato, capace di prevenire e disinnescare eventuali conflitti», aggiunge Toscani.

Sul fronte normativo, sono state introdotte misure più severe come l’arresto in flagranza, ma il problema resta la concreta applicazione di queste leggi. «È fondamentale che il personale non venga lasciato solo nel formulare le denunce: le minacce devono essere perseguite d’ufficio dalle Aziende sanitarie per tutelare le professioniste», conclude la coordinatrice.

