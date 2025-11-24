Tempo lettura: 2 minuti

SIENA – Valori, cultura e non soltanto una celebrazione. In collaborazione con il Tavolo Istituzionale per le Pari Opportunità, il Comune di Siena ha creato il cartellone di eventi “Sei Caterina! La voce è libertà” in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, in programma ogni 25 novembre.

“La scelta dell’immagine di Santa Caterina per il cartellone di quest’anno – sostiene alle pari opportunità del Comune di Siena Micaela Papi – è significativa: ha rappresentato libertà e coraggio. Per questo sottolineiamo l’importanza di rompere il silenzio, attraverso una serie di eventi per promuovere il rispetto dei diritti e la trasmissione dei valori di uguaglianza e parità. La giornata di domani non deve essere soltanto una celebrazione,ma condivisione di questi valori per trecentosessanta cinque giorni all’anno, ricordandoci che la libertà nasce dalla parola, dal coraggio e dalla consapevolezza di sé”.

Diversi gli appuntamenti di domani, martedì 25 novembre, quando, come deciso da specifica delibera della Giunta comunale, Fonte Gaia si illuminerà di arancione a sostegno della campagna “Orange the world – Unite To End ViolenceAgainstWomen” promossa da UNWomen.

Alle ore 13, in collaborazione con Soroptimist International Club Siena, presso la sala dei Conti in via Casato di Sotto, 23, si terrà un nuovo appuntamento del percorso formativo sull’Educazione finanziaria per prevenire la violenza da titolo “Le scelte di oggi per il benessere di domani: assicurazioni e previdenza”.

Alle ore 17, in collaborazione con Associazione Donna Chiama Donna Cav di Siena, presso la Sala delle Lupe di Palazzo Pubblico è in programma la conferenza “Amore o stalking”.

Infine, in collaborazione con Global Thinking Foundation e realizzato con il contributo del Consiglio regionale, alle ore ore 17,45 presso la sala della Pubblica Assistenza di Siena (viale G. Mazzini, 95), è in programma la presentazione del libro “Il nome del male” di Sarita Massari.

Il cartellone proseguirà mercoledì 26 novembre alle ore 16.30 presso il presidio Mattioli dell’Università di Siena (via Pier Andrea Mattioli, 10) con la presentazione dei volumi della collana “l Quaderni del Cug”, “Le parole della discriminazione” a cura di Irene Biemmi e Alessandra Viviani e ”Suffragio, donne partiti” e “Profili e temi alle origini della Repubblica” a cura di Patrizia Gabrielli e Liliosa Azara.

In occasione dell’evento verrà presentato anche il bilancio di genere dell’Università di Siena. Sabato 29 novembre alle ore 18 presso il centro socio-culturale “La lunga gioventù” (via dei Pispini, 162) il cartellone prevede lo spettacolo di poesia, prosa e corpi in movimento, ispirato al romanzo di Elisa Mariotti “Donne e parole” dal titolo “Voglio te” per la regia di Silvia Priscilla Bruni con Alessandra Fantoni e Michela Pepi. Lo spettacolo è realizzato in collaborazione con Archivio Udi Siena.

