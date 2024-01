PISA – Al via il 9 gennaio alla Scuola S.Anna di Pisa la 22° edizione del master universitario di primo livello in diritti umani e gestione dei conflitti.

“Uno dei programmi di alta formazione di più lungo corso dell’Ateneo”, hanno sottolineato dall’ateneo. Il percorso formativo offre una preparazione per entrare in contatto e per lavorare con organizzazioni non governative, governi, agenzie umanitarie, sistema delle Nazioni Unite e organizzazioni regionali, anche in scenari di particolare complessità.