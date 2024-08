SIENA – Chigiana International Festival & Summer Academy 2024 ’Tracce’ continua ad ospitare le star mondiali. Concerto eccezionale sabato 3 agosto: Palazzo Chigi Saracini, accoglie uno dei rarissimi recital vocali del grande baritono Christian Gerhaher, alla sua prima esibizione a Siena e all’Accademia Chigiana.

Un’occasione speciale per apprezzare la maestria vocale e la sensibilità musicale, uniche del celebre cantante tedesco: quest’anno ha scelto Siena, dopo l’acclamata esibizione di febbraio sul palco del Teatro alla Scala, per proporre una delle sue sensazionali Liederabend.

‘Wanderung’, il titolo del concerto, alias il senso dell’erranza: un autentico viaggio tra le atmosfere musicali ed evocative dei Lieder di Robert Schumann (1810-1856). Un ‘cammino’ poetico in musica sulle tracce del timbro e dall’interpretazione di uno dei baritoni che vanta la maggior padronanza e capacità interpretativa in campo liederistico, riconosciuta dalla critica di tutto il mondo. Ad accompagnarlo, al pianoforte, il pianista Gerold Huber con il quale Gerhaher ha stretto un proficuo sodalizio artistico.

Il programma inizia con i 6 Gesänge op. 107 composti da Schumann tra il 1851 e il 1852, su testi di Titus Ullrich, Eduard Mörike, Paul Heyse, Wolfgang Müller von Königswinter e Gottfried Kinkel, caratterizzati da un andamento tranquillo, tra sentimenti mesti che portano l’Abendlied a una conclusione pacificata.

Si potranno quindi ascoltare le 12 Gedichte von Justinus Kerner op. 35, datati 1840, ciclo liederistico che richiama il celebre ciclo Winterreise di Franz Schubert, con l’aggiunta, però, di una nota tragica, con la morte effettiva del protagonista, a differenza del modello schubertiano. La Liederabend prosegue prima con le 3 Gedichte op. 119, aus den Waldliedern (dai Canti del bosco di Gustav Pfarrius), del 1851, quindi con le 3 Gedichte op. 30 su poesie di Emanuel Geibel, datati 1840, che ci riportano a una nota autobiografica di Schumann. Concludono la passeggiata liederistica i 6 Gesänge op. 89 su testi di Wilhelm Schöpff e i Lieder und Gesänge (vol. IV) op. 96, 1850, testi di Johann Wolfgang von Goethe, August von Platen e Wilhelm Schöpff. Inizio concerto ore 21.15.

L’intenso weekend i Chigiana International Festival & Summer Academy ‘Tracce’ proseguirà domenica 4 agosto, con la serata dedicata al grande chitarrista Eliot Fisk, di cui quest’anno si festeggiano i 70 anni. Nella Cattedrale di San Secondiano, a Chiusi, alle ore 21.30, Eliot Fisk sarà protagonista di un concerto in omaggio e in ringraziamento al celebre violoncellista Antonio Meneses, che versa in gravi condizioni di salute- ‘Dal suo amico, collega e sempre ammiratore, Eliot Fisk’, la dedica che il chitarrista di fama mondiale ha riservato al grande violoncellista brasiliano e docente chigiano. In programma, l’esecuzione della Suite n. 1 in sol maggiore per violoncello solo BWV 1007 (trascr. per chitarra Eliot Fisk) e della Suite n. 3 in do maggiore per violoncello solo BWV 1009 (trascr. per chitarra Eliot Fisk) di Johann Sebastian Bach; e della Cadenza (dal Concerto per chitarra e piccola orchestra) e dei 5 Préludes W419 di Heitor Villa-Lobos. Il concerto è in collaborazione con OrizzontiFestival di Chiusi