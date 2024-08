FIRENZE – Una passeggiata musicale nello storico bosco inglese di Villa Bardini e il concerto di musica da camera “Xenia & Friends” con studenti da tutto il mondo e strumentisti di fama internazionale che si esibiranno con la cupola del Duomo di Firenze sullo sfondo.

Sarà questa l’esclusiva produzione di NEM – Nuovi Eventi Musicali che si terrà lunedì 5 agosto dalle 17 alla Villa Bardini di Firenze (Costa San Giorgio, 2) per un omaggio al grande repertorio cameristico classico e romantico costruito sulla condivisione dei valori dell’amicizia internazionale e dell’amore per la musica.

L’evento unico nel suo genere, dedicato alla memoria del presidente di AFFM James Fox Miller scomparso nel novembre 2023, è il risultato di dieci giorni di intenso lavoro all’interno del Corso Internazionale di Musica da Camera Xenia, che da ventisette anni si svolge ogni estate sulle Alpi piemontesi. Xenia a Villa Bardini è interamente sostenuto dall’American Friends of Music Florence, un’organizzazione no profit dedita a sostenere, nutrire e preservare la tradizione e la vita musicale fiorentina grazie a generosi donatori americani appassionati di cultura che considerano Firenze come un patrimonio dell’umanità da tutelare (ingresso libero, info e prenotazioni: info@nuovieventimusicali.it).

Partenza alle 17 con la passeggiata musicale nel giardino di Villa Bardini, dove il pubblico sarà intrattenuto da diversi gruppi di studenti nascosti che eseguiranno i loro brani in vari punti della passeggiata. Alle 18.45 il cuore dell’evento con il concerto “Xenia & Friends” con 25 studenti di oltre 10 nazionalità che si esibiranno sostenuti e diretti dai docenti del corso: Anthea Kreston, già vincitrice dell’Echo Award (il Grammy europeo) e del Diapason D’Or, il premio francese più prestigioso della critica musicale, i violinisti Chris Duindam e Daniel Llewellyn Roberts, le fondatrici dell’Ensemble Xenia Eilís Cranitch ed Elizabeth Wilson, il violoncellista Jason Duckles e Manuel Zigante, membro fondatore del Quartetto d’Archi di Torino e del gruppo 8 violoncelli di Torino.