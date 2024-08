SIENA – L’ultima conquista è l’argento olimpico nel fioretto a squadre. Prima ci sono due ori mondiali individuali e altre medaglie.

Una carriera di successo quella di Alice Volpi, costruita passo dopo passo nella palestra del Cus a Siena. Lei, nativa di Ponte d’Arbia, è salita in pedana la prima volta a 7 anni. Una presenza che non è sfuggita all’occhio navigato del maestro Daniele Giannini, che l’ha accompagnata in buona parte di questo viaggio e con cui conserva un legame ancora forte.