ROMA – Dall’Elba alla Camera. Dove la deputata di Forza Italia Erica Mazzetti ha presentato un question time su quanto avvenuto il 20 giugno sulla costa toscana al ministro Gilberto Pichetto Fratin.

“Di fronte a un fenomeno così anomalo e così potente, nell’interesse dei cittadini, per la loro sicurezza, ma anche per l’integrità dell’ambiente e degli ecosistemi – ha affermato Mazzetti – , ho ritenuto opportuno presentare un question time al ministro dell’Ambiente per raccogliere quante più informazioni possibili per ricostruire l’origine del boato avvertito il 20 giugno e per attivare tutti gli strumenti per opportuna sorveglianza”.

Il fenomeno “registrato nella giornata del 20 giugno 2024 presenta caratteristiche peculiari rispetto agli altri eventi osservati, sia per l’eccezionale potenza che per la propagazione”, si legge nella risposta del Ministero. «Non è immediato identificare l’origine del segnale».

Ed ancora: “Secondo l’Ingv, l’ipotesi più probabile è che sia un evento originato in aria, analogo ad altri avvenuti di recente in Italia”.

L’ipotesi meteorite non trova al momento riscontro: “Non è pervenuta alla Protezione civile alcuna comunicazione da parte dell’Agenzia spaziale italiana». E allo stato dell’arte “non è possibile fornire un quadro chiaro ed esaustivo”, tuttavia il Mase rimane disponibile “a fornire ulteriori elementi sull’impatto ambientale del fenomeno”.