PESCIA – E’ uno dei pochi sorrisi in questa tornata di amministrative per il centrosinistra. Tornato a governare Pescia (Pistoia) dopo qualche anno.

Il nuovo sindaco è Riccardo Franchi, che con il 52,4% ha superato Vittoriano Brizzi, candidato delle liste civiche, fermo al 47,6% delle preferenze. Rispetto al primo turno lo scarto fra i due candidati è sceso da 510 a 338 voti. “Sono emozionatissimo per questa che definisco un’impresa- ha sottolineato Franchi – partire pochi mesi fa per un’avventura, un percorso importante, in una città come Pescia, che ho sempre visto come un qualcosa di irraggiungibile ma ambizioso. Se mi avessero chiesto ‘cosa vuoi fare da grande?’ avrei risposto ‘mi piacerebbe fare qualcosa per Pescia’. Questo deve essere un punto di partenza”.

E ancora: “A Pescia c’è tanto da fare, ha bisogno di rinascere, e noi vorremmo aiutarla a farlo, confrontandoci con i cittadini. Non abbiamo la bacchetta magica, non abbiamo fatto promesse, perché la città ha bisogno di normalità. E noi vogliamo restituirgliela, partendo dalla vicinanza ai cittadini, dall’ascolto. A Pescia mancava di essere ascoltata. Lo abbiamo fatto, e continueremo a farlo in questi cinque anni”.