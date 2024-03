FIRENZE – Anche il cielo della Toscana si è colorato di giallo. Fenomeno scaturito dal vento di scirocco in arrivo dal Sahara, che ha portato granelli di sabbia nell’atmosfera.

“La sabbia resterà nei cieli toscani sicuramente anche nella giornata di sabato 30 marzo. Questo perché le correnti di scirocco interesseranno ancora la regione – ha spiegato Bernardo Gozzini, il direttore di Lamma -. Tra la notte di venerdì 29 e la mattina di sabato 30 marzo in Versilia, sulle Apuane e sull’Appennino potrebbe addirittura piovere, con le precipitazioni che quindi – spiega Gozzini – si presenteranno sotto forma di acqua e sabbia”.

Il pulviscolo potrebbe comportare problemi per la salute. A dover prestare particolare attenzione sono soprattutto i soggetti sensibili come asmatici o i malati cronici. Questi possono contrarre facilmente nuove infezioni che potrebbero evolvere in sintomatologie più gravi, ad esempio forme di bronchiti. L’utilizzo della mascherina, in questi ultimi casi, è consigliato, in particolare quelle di tipo Ffp2 e Ffp3.