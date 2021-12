FIRENZE -«In questi giorni prenatalizi, in cui è possibile che nelle zone più frequentate delle nostre città e dei nostri centri abitati si verifichino molte presenze con il rischio di assembramenti, è necessario che passi un messaggio molto chiaro: si deve indossare la mascherina».

A dirlo il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo. «In questi giorni in cui il virus fa registrare dati in salita, è importante fare grande attenzione e adottare tutte le misure utili a contrastarne la diffusione – ricorda Mazzeo – La mascherina ci protegge, così come ci protegge lavarsi spesso le mani e mantenere le distanze di sicurezza».

Usare la mascherina anche all’aperto

«Usare la mascherina anche all’aperto, in luoghi affollati, è un’ulteriore misura di sicurezza che ognuno deve adottare per contrastare la diffusione del virus», ha aggiunto Mazzeo ricordando che nelle ultime settimane il numero dei contagi è in aumento, anche se il numero delle vittime è contenuto. Nel 2020, infatti, le vittime accertate a questa data dopo la pausa estiva erano 560, mentre quest’anno, nello stesso periodo di riferimento, sono circa 50. «Noi faremo la nostra parte vaccinando i bambini dai 5 agli 11 anni – ha detto ancora il presidente Mazzeo – ma ogni cittadino, ognuno di noi, deve fare la propria parte, vaccinandosi, indossando la mascherina, curando la propria igiene e mantenendo la distanza di sicurezza, perché solo adottando queste misure possiamo sconfiggere il virus e garantirci di poter passare in tranquillità le festività natalizie con i nostri cari».

Giudizio positivo sulla proroga dello stato di emergenza

Mazzeo, inoltre, ha commentato positivamente l’indirizzo assunto dal Consiglio dei Ministri per prorogare al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza. «È un indirizzo corretto – ha spiegato, – perché il virus circola ancora e ieri in Toscana è arrivato il primo caso accertato di variante omicron. A noi dunque il compito di continuare a rispettare le norme di contrasto che ci siamo dati, e la proroga dello stato di emergenza va esattamente in questa direzione».

