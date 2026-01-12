Tempo lettura: 2 minuti

FIRENZE – Un naufrago galleggia su una zattera e ripercorre la propria esistenza. Ma non è solo la sua vita, è l’esperienza di tutti che si mescola con qualcosa di antico e sconosciuto.

“Il Dio dell’acqua” è lo spettacolo che inaugura la stagione 2026 del Teatro delle Donne, venerdì 16 e sabato 17 gennaio al Teatro Goldoni di Firenze.

Il Dio dell’acqua è il dio del tutto e noi in confronto valiamo meno di un fazzoletto di carta che si disfà nel mare. Mentre galleggia una brezza leggera sospinge il naufrago e lui cambia forma, muta, diventa vapore e vola in cielo per poi sprofondare negli abissi. Il cielo e il mare si toccano ed entrano in contatto e quando il viaggio finisce vorremmo ripartire.

L’attrice Daniela Giovanetti, accompagnata dalle musiche di Amedeo Monda, ci svela una consapevolezza che guarisce: noi non siamo niente e non abbiamo bisogno di niente. Con la leggerezza di chi non è ancorato al terreno e non è condizionato dalla forza di gravità, il canto dell’anima diventa una preghiera che aiuta a scavare un tunnel nell’umida terra, verso un domani minaccioso.

Una moderna Odissea che riflette sulla nostra collocazione di esseri umani, coscienti di dover mettere un “punto e a capo” nella pagina della Storia. Una mano che deve farsi leggera, guidata dalla necessità di essere in sintonia con il mondo e di non opporsi a disegni più grandi di noi. Testo di Gianni Guardigli, regia di Alessandro Di Murro, direzione musicale di Enea Chisci.

I prossimi appuntamenti

La stagione 2026 del Teatro delle Donne proseguirà venerdì 6 e sabato 7 febbraio, sempre al Teatro Goldoni di Firenze, con “Canto per Francesca”, monologo dedicato a Francesca Morvillo – magistrato e moglie di Giovanni Falcone, scomparsa nella strage di Capaci – scritto da Cetta Brancato e interpretato da Elena Arvigo e Francesca Monte.

Domenica 15 febbraio Manuela Kustermann e Maximilian Nisi saranno protagonisti de “Il gioco dell’universo”, spettacolo ispirato all’omonimo libro di Fosco e Dacia Maraini, che nel pomeriggio incontrerà il pubblico.

“KR70M16 – Naufrago senza nome” il nuovo testo di Saverio La Ruina dedicato al naufragio di Cutro, in scena giovedì 26 febbraio, nel giorno del terzo anniversario della tragedia. Programma completo sul sito ufficiale www.teatrodelledonne.com.

Info e biglietti

Inizio spettacoli ore 20,30, biglietti da 5 a 15 euro (riduzioni per over 60, under 25, soci Coop, Arci, Uisp, ATC, residenti nei Quartieri 1 e 4 e iscritti ai corsi di formazione del Teatro delle Donne).

Prenotazioni e prevendite sul sito ufficiale www.teatrodelledonne.com (tel. 055.2776393 – teatro.donne@libero.it), prevendite online anche su www.ticketone.it.

La stagione 2026 del Teatro delle Donne si svolge grazie alla convenzione stipulata con il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, proprietario del Teatro Goldoni, e a un percorso attento alla pluralità dei linguaggi e al valore delle differenze condiviso con il Comune di Firenze e la Regione Toscana, con il fondamentale sostegno di Fondazione CR Firenze. Con il contributo di Ministero della Cultura, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Scandicci, Unicoop Firenze. In collaborazione con Quartiere 4.

