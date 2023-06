LUCCA – E’ partito il conto alla rovescia per la venticinquesima edizione del Lucca Summer Festival, la kermesse musicale, organizzata dalla D’Alessandro e Galli, che ha portato in piazza Napoleone – e non solo – i più grandi nomi della musica internazionale e nazionale e che, anche quest’anno, si conferma con una delle manifestazioni estive di maggiore interesse in Italia.

In 25 anni tanti nomi si sono alternati sul palco del Summer, ma, proprio per celebrare questa importante ricorrenza e dare un segno di continuità, il nome che spicca è quello di Bob Dylan, che si esibì nel primo concerto del festival e, quest’anno, sarà sul palco di piazza Napoleone il 6 luglio.

L’artista, premio Nobel per la poesia, torna a Lucca con il live tratto dal suo ultimo album «Rough and Rowdy Ways», per quella che si prospetta una serata veramente speciale e di grandissima musica. Ma anche un po’ speciale, avendo Dylan espressamente posto la condizione che perfino i cellulari durante il live siano blindati e la musica sia la sola e unica protagonista della serata.

L’edizione 2023 parte però ben prima della data di Dylan. Si inizia, infatti, questa settimana, giovedì 29, con il concerto dei Kiss che, come spalla, hanno gruppo cult dell’heavy metal come gli Skid Row.

I Kiss arrivano a Lucca con lo spettacolare tour mondiale «End of the Road», celebrazione dei 50 anni di carriera della band e (lungo) addio alle scene, dopo aver segnato la storia della musica con le celebri performance che li hanno resi tra i gruppi più rappresentativi del rock.

Il secondo appuntamento è con i Simply Red, il 1° luglio: la band di Mick Hucknall porta sul palco lucchese tutte le sue hit mondiali, da «Star» a «Holding Back The Years», da «Fairground» a «Money’s Too Tight To Mention», in un amarcord dei vecchi successi, presentati però in una nuova veste, grazie a rinnovati arrangiamenti.

Il cartellone prosegue presentanto i Generation Sex (4 luglio). Per chi si domandasse chi si cela sotto questo nome, la risposta è molto semplice: un pezzo di storia del punk che, per la prima volta, si esibisce in Italia. I Generation Sex, infatti, sono lo straordinario progetto che vede uniti Billy Idol e Tony James dei Generation X, con Steve Jones e Paul Cook dei Sex Pistols. Insomma, due delle più importanti band punk, che hanno fortemente contribuito a definire, delimitare e poi superare i confini di questo genere e renderlo un fenomeno globale, si sono messi insieme e adesso presentano un repertorio di brani che rappresentano il meglio della loro produzione.

Qualche giorno di sosta, poi, il 12 luglio, con il ritorno sul palco lucchese dei Sigur Ros. La band islandese sarà preceduta sul palco da King Princess.

I Sigur Ros, tornano a Lucca dopo il concerto del 2013 e portano live il loro nuovo album, ‘Atta’. Per il momento, ‘Atta’ è disponibile solo in streaming e in versione ‘liquida’, ma a breve arriva la versione ‘fisica’ di questo nuovo lavoro, la cui uscita è programmata per il 1° settembre. ‘Atta’ è il primo album in studio dei Sigur Ros in dieci anni e, secondo le parole stesse della band, è quello più intimo ed emotivamente diretto tra quelli realizzati finora.

Altro importante ritorno sul palco di piazza Napoleone è quello in programma il 13 luglio, quando protagonisti saranno i Placebo, indiscusso e indiscutibile nome dell’alternative rock. La band di Brian Molko, oltre a non mancare di mettere in scaletta i successi che li hanno portati a trionfare in ogni angolo del mondo, eseguiranno anche i pezzi del loro ultimo album, ‘Never Let Me Go’, uscito nel 2022.

Una presenza femminile di classe, quella del 14 luglio, quando Norah Jones porterà la sua lieve e raffinata musica in piazza a Lucca per quella che è l’unica data di questa artista americana, che ha venduto oltre 50 milioni di dischi e ricevuto 9 Grammy Award.

Spazio ai giovani e giovanissimi il 16, con gli OneRepublic, band record guidata da Ryan Tedder che vanta successi da miliardi di stream e che a questo punto possono fregiarsi del titolo di rappresentanti della loro generazione.

Un giorno e ancora un totale cambio di direzione: il 17, infatti, protagonista è Pat Metheny, accompagnato dalla sua raffinata chitarra. Il chitarrista celebra i 50 anni di carriera tra jazz e pop-rock, ma anche una collezione di 20 Grammy Awards e collaborazioni con i nomi più importanti del panorama musicale contemporaneo, da Ornette Coleman ad Herbie Hancock; da David Bowie a Steve Reich. Da sempre impegato ad avvicinare le nuove generazioni alla musica e a sofisticate contaminazioni musicali, porta a Lucca il suo nuovo progetto ‘Side-Eye’, che vede protagonisti musicisti emergenti di talento.

Non poteva mancare anche l’incursione nella musica più contemporanea e, infatti, il 20 luglio, arriva Lil Nas X, star internazionale, multiplatino e icona indiscussa della moda e del rap, che fa tappa a Lucca per quella che è la sua unica data italiana. Ecco quella proposta dal Summer Festival diventa un’occasione irripetibile per vivere un vero e proprio show di un artista fuori dagli schemi e contro ogni stereotipo machista dell’hip hop.

A fare difetto in questo cartellone è la musica italiana, grande protagonista, invece, dell’edizione 2022: «Il Summer Festival – commenta il patron Mimmo D’Alessandro – è sempre stato concentrato sulla musica internazionale. Lo scorso anno ha dato ampio spazio a quella italiana fondamentalemente perché, a causa della pandemia ancora in corso, gli stranieri non facevano tour all’estero o erano in numero molto ridotto quelli che lo facevano. Adesso che la situazione è tornata alla normalità, è normale per la manifestazione lucchese proporre la musica internazionale».

Ma, siccome non c’è regola senza eccezione, ecco che arriva anche un artista italiano, a metà tra la musica e la comicità: è Checco Zalone che sarà sul palco lucchese il 21 luglio con il suo spettacolo ‘Amore+Iva’.

Il primo concerto sotto le Mura, sugli spalti, è l’unica data italiana dei Blur il 22 luglio. La band di Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James e Dave Rowntree rappresenta la massima espressione del britpop Anni ‘90 e, dopo 8 anni che non producevano niente assieme, tornano con un nuovo album ‘The Ballad of Darren’ che sarà il grande protagonista del tour e, quindi, del concerto lucchese.

Le ultime due date in piazza Napoleone vedono protagonisti il 23 luglio i Chemical Brothers con la loro musica elettronica e, il 25, con Jacob Collier e Snarky Puppy, jam band americana guidata dal bassista Michael League, che riesce ad amalgamare jazz, funk e R’n’B.

La chiusura di questa edizione del vencinquennale non poteva che essere qualcosa di straordinario. E, infatti, la D’Alessandro e Galli ha programmato per il 28 luglio il secondo concerto sugli spalti delle Mura. Le rinascimentali fortificazioni lucchesi, quindi, faranno da sfondo a Robbie Williams che, con il suo show, festeggia – anche lui – i 25 anni di carriera.

Ad aprire la serata, però, sarà il pop elegante e raffinato di Diodato, ospite speciale della serata.

Mentre le prevendite stanno andando meglio di quella che era l’aspettativa degli stessi organizzatori con oltre 100mila ticket già venduti, questa prosegue sul circuito TicketOne e sul sito www.luccasummerfestival.com, dove si possono trovare (o chiedere) anche eventuali informazioni di cui si può aver bisogno.