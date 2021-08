FIRENZE – «La diffida è partita. Hanno avuto visibilità, adesso avranno anche le conseguenze». A dirlo la direttrice della Galleria dell’Accademia di Firenze Cecilie Hollberg su t-shirt raffiguranti nei dettagli il nudo del David di Michelangelo ed esposte da parte in un esercizio commerciale in via de’ Macci, nel centro storico, vicino a Santa Croce.

«C’è stata – ha spiegato – una lesione dei diritti, oltre al mancato decoro e al mancato rispetto. Comunque, non sono stati chiesti i diritti e, a livello legale, è quello che conta: parliamo di una attività illecita, abusiva, con la quale ci si appropria dell’immagine del David o di una parte di esso per fini pubblicitari». Secondo Cecilie Hollberg si tratta di un vero «danno per l’identità culturale dell’Italia».