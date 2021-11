SIENA – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Siena per seguire l’inaugurazione del 781esimo anno accademico dell’Università della città del Palio. La cerimonia si svolge nella cripta della Basilica di San Francesco, recentemente restaurata e nuovamente dedicata alle attività universitarie.

Presente alla cerimonia anche il segretario nazionale del Pd Enrico Letta. Ad accogliere Mattarella il sindaco di Siena Luigi De Mossi insieme al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e al presidente della Provincia di Siena Silvio Franceschelli. In occasione della presenza di Mattarella in città, blindata per il sindacato universitario, Link Siena ha indetto in piazza Matteotti una protesta per manifestare contro la gestione dei servizi e dei luoghi quotidianamente frequentati dagli studenti da parte dell’Ateneo. Il Capo dello Stato farà poi una visita ai laboratori della Fondazione Toscana Life Sciences prima di lasciare la città. Guarda

Guarda IN DIRETTA l’inaugurazione del 781° anno accademico dell’Università di Siena alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella