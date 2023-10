PISA – Si alza il sipario sul nuovo anno accademico della Normale di Pisa, il 213°. “Vorrei continuare a prendermi cura di questa istituzione come lo si fa di una casa che ci è particolarmente cara”, ha detto il direttore Luigi Ambrosio.

“Un luogo che custodisce cose materiali e immateriali preziose – ha quindi proseguito -, non solo il passato dei miei ricordi di allievo e professore, ma soprattutto il presente e il futuro dei tanti ragazzi che vi abitano per uno scorcio importante della propria vita, riponendo in essa sogni e ambizioni”.

Ambrosio ha ricordato gli obiettivi finora raggiunti nel suo mandato che terminerà nel 2025: “Per la prima volta nella nostra storia gli allievi del corso di dottorato hanno superato quelli dei corsi propedeutici alla laurea, siamo adesso a 370 allievi post laurea e 302 allievi del corso ordinario, che si svolge in parallelo con i corsi universitari a Pisa o Firenze. L’offerta didattica è cresciuta, siamo adesso a 15 corsi di dottorato e nuovi percorsi formativi legati all’intelligenza artificiale per gli allievi del corso ordinario”.

A settembre la Normale ha accolto 69 nuovi studenti provenienti da tutta Italia. Circa il 20% dei dottorandi proviene invece dall’estero. Tra i dati di successo presentati dal direttore della Normale “dal 2021 al 2023 i finanziamenti erogati dal ministero che premiano la qualità della ricerca sono aumentati del 20%, nella gara internazionale di fisica Plancks 2023 due squadre di normalisti si sono piazzate al primo e al secondo posto a livello mondiale, un’allieva di storia dell’arte ha vinto una borsa presso il Museum of Fine Arts di Boston e collaborerà al riallestimento delle sale dedicate alla collezione etrusca e italica e 4 ex allievi sono premiati al 22/o congresso nazionale dell’Unione matematica italiana”.

Ambrosio ha infine annunciato che “entro l’anno tutti gli edifici saranno sottoposti a uno studio di fattibilità e analisi energetica ed entro il 2026 saranno aggiornate le diagnosi energetiche e potranno essere identificate ulteriori opere di riqualificazione”.