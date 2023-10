FIRENZE – “Torno a lavorare per voi cittadini che mi avete eletto sindaco”. Ad annunciarlo Samuele Lippi, sindaco di Cecina (Livorno), che nel luglio scorso aveva lasciato l’incarico dopo essere stato trovato con una dose di minima di cocaina.

Il Pd, il suo partito, si è espresso in maniera contraria a un suo nuovo ingresso in Comune. “In questo scorcio di consigliatura – ha proseguito Lippi nel post – se non vogliamo buttare all’aria anni di lavoro, abbiamo ancora molte cose da fare insieme: il porto, la comunità energetica ai laghetti della Magona, le nuove scuole comunali e le piazze della Cecina che verrà. Stamattina subito la prima firma: il rifacimento della maxirotatoria alle Poste di S.Pietro in Palazzi. Poche parole, ora ripartiamo con i fatti”.