PONTEDERA – “Rivendichiamo maggiori investimenti per mettere in sicurezza i lavoratori sul piano delle condizioni lavorative, su quello dell’ambiente e degli spazi comuni”.

Ad affermarlo la rsu Usp della Piaggio, annunciando due ore di sciopero il 20 ottobre. Per il sindacato di base “il datore di lavoro si faccia carico di mettere in campo una serie di misure per tutelare i lavoratori: aggiornamento della valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza, programmazione delle misure preventive in funzione delle specificità aziendali e dell’ambiente di lavoro, eliminazione dei rischi o la loro riduzione al minimo, rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, sostituzione di ciò che è pericoloso, limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio, programmazione delle misure necessarie per garantire il miglioramento dei livelli di sicurezza”.