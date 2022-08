FIRENZE – Abrogazione della legge Bersani, aliquota fiscale del 15% “alla pari delle multinazionali”, agevolazioni per il caro bollette, credito d’imposta sulle locazioni per il 2022, reintroduzione del voucher per i lavoratori e revisione del reddito di cittadinanza: sono i cinque punti del manifesto del settore Horeca lanciato da Tni Italia, che l’associazione di settore invierà e presenterà a tutte le forze politiche in campo chiedendo ai candidati di sottoscriverle.

“Basta con la politica che promette e non mantiene, che torna sui territori solo quando deve prendere i voti”, afferma Raffaele Madeo, presidente di Tni Italia, secondo cui “riceviamo centinaia di segnalazioni al giorno di ristoratori disperati che stanno ricevendo bollette anche quadruplicate rispetto allo scorso anno”. Fra loro, il ristoratore fiorentino Leonardo Tronconi ha fatto un video appello alla politica lamentando i forti rincari: a sua bolletta della luce di giugno 2021 era di 1.516 euro, quella di giugno 2022 ha superato i 4mila euro; a luglio la bolletta è passata dai 1.936 euro di dodici mesi fa a 7.137 dello scorso mese, con un aumento del 368%.